Двухкратного чемпиона мира по метанию копья избили на яхте и выбросили за борт: видео

Двухкратный чемпион мира по метанию копья гренадец Андерсон Питерс попал в неприятный инцидент на родине.

Во время вечеринки на яхте началась стычка, и группа из пяти человек выбросила Питерса в воду. Правда, гренадец не получил серьезных повреждений.

Об этом сообщает NBCSports.

Полиция Гренады подтвердила, что после инцидента несколько членов экипажа судна были взяты под стражу. Сообщается, что лодка Harbour Master принадлежит сыну министра торговли Тринидада.

Вашему вниманию видео с инцидентом с участием Питерса.

Отметим, что в июле Питерс во второй раз стал чемпионом мира по легкой атлетике, выиграв в Юджине "золото", как и в 2019 году в Катаре.

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