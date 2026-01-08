Двухкратному обладателю "Золотого мяча" диагностировали рак

Кевин Киган / © Associated Press

Бывшему форварду сборной Англии и двукратному обладателю "Золотого мяча" Кевину Кигану диагностировали рак.

Об этом сообщил официальный сайт "Ньюкасла", за который выступал Киган, а также был главным тренером "сорок".

Недавно 74-летний Кевин попал в больницу из-за постоянной боли в животе. В ходе обследования медики обнаружили у Кигана рак. Он пройдет курс лечения от онкозаболевания.

Игровая карьера Кигана началась в 1968 году со "Сканторпа". Позже он выступал за "Ливерпуль", "Гамбург", "Саутгемптон", "Ньюкасл" и "Блектаун Сити".

Кевин трижды становился чемпионом Англии с "Ливерпулем", выиграл Кубок и два Суперкубка Англии, Кубок чемпионов и два Кубка УЕФА.

В составе "Гамбурга" он стал чемпионом и обладателем Кубка Германии, дважды получил награду лучшему футболисту мира – "Золотой мяч" (1978, 1979).

Также Киган провел 63 матча за сборную Англии, в которых отличился 21 голом.

В качестве тренера он дважды возглавлял "Ньюкасл", также тренировал "Фулхэм", "Манчестер Сити" и сборную Англии.