Двухкратный обладатель Кубка европейских чемпионов впервые за 23 года вернулся в АПЛ

Двухкратный обладатель Кубка европейских чемпионов впервые за 23 года вернулся в АПЛ

В воскресенье, 29 мая, в Лондоне на "Уэмбли" состоялся поединок плей-офф Чемпионшипа за выход в Английскую Премьер-лигу.

В матче за выход в английскую элиту "Ноттингем Форест" одолел "Хаддерсфилд" — 0:1 .

Единственный гол поединка в свои ворота забил 19-летний защитник "Хаддерсфилда" Колвилл в конце первого тайма.

Знаменитый клуб "Ноттингем Форест" вернулся в АПЛ через 23 года. В последний раз команда выступала в топ-дивизионе Англии в сезоне 1998/99.

За свою историю "лесники" однажды становились чемпионами Англии (1978) и дважды выиграли Кубок европейских чемпионов (1979, 1980).

Таким образом, из Чемпионшипа в АПЛ вышли "Фулхэм", "Борнмут" и "Ноттингем Форрест". Они заменили трех аутсайдеров сезона – "Бернли", "Уотфорд" и "Норвич".

Напомним, что чемпионом АПЛ сезона-2021/22 стал "Манчестер Сити", за который играет Александр Зинченко.

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