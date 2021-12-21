Двухкратный призер Олимпиады-2020 завоевал "бронзу" чемпионата мира по плаванию на короткой воде

Двухкратный призер Олимпиады-2020 завоевал "бронзу" чемпионата мира по плаванию на короткой воде

Романчук стал третьим на дистанции 1500 м вольным стилем.

Украинец Михаил Романчук стал бронзовым медалистом чемпионата мира по плаванию на короткой воде.

В финале соревнований свободным стилем на дистанции 1500 метров Михаил почти на пять секунд отстал от победителя — немца Флориана Веллброка, установившего новый мировой рекорд (14 минут и 6,88 секунды). "Серебро" досталось Ахмеду Хафнауи из Туниса, побившего рекорд Африки (14,10,94).

"Бронза" Романчука — единственная медаль сборной Украины на текущем мировом первенстве, которая сегодня завершается в Абу-Даби. Медальный зачет возглавляет сборная США – 25 наград (семь из них – золотые).

В этом году Романчук стал двукратным призером Олимпиады в Токио: "бронзу" – на дистанции 800 метров свободным стилем, "серебро" – на 1500 метрах.

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