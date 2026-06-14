Двум фанатам футбола заплатят $50 тысяч за просмотр всех матчей ЧМ-2026 в стеклянном кубе — фото

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Фраза «работа мечты» используется довольно часто, но для двух футбольных болельщиков из США она стала реальностью.

Остин Франклин и Кевин Акото получат почетную роль «Главных наблюдателей Чемпионата мира» и заработают 50 тысяч долларов за просмотр каждого матча мундиаля 2026 года в специально обустроенном стеклянном кубе на Таймс-сквер в Нью-Йорке, пишет LADbible.

Оба мужчины смогли обойти тысячи других претендентов, подавших заявки на необычную вакансию, организованную компанией Fox One.

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Для участия в конкурсе желающим нужно было записать короткое видео и объяснить, почему именно они заслуживают звания наиболее преданных футбольных болельщиков страны. По словам организаторов, кампания получила очень большой отклик, поэтому вместо одного победителя было решено выбрать сразу двоих.

Стеклянный куб для просмотра ЧМ-2026

В результате контракты получили Остин Франклин и Кевин Акото. Оба уже имеют свою аудиторию в TikTok, где за ними следят тысячи пользователей.

Остин Франклин и Кевин Акото

В статусе главных наблюдателей чемпионата мира они проведут лето в специально построенном «кубе для просмотра», где в прямом эфире будут следить за всеми 104 матчами турнира.

В общей сложности фанатам придется посвятить просмотру футбола около 12 600 минут, не считая дополнительного времени и возможных серий пенальти. Однако только просмотром матчей их работа не ограничится.

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Комната изнутри

Франклин и Акото должны создавать контент для социальных сетей, делиться эмоциями, комментировать события на поле и передавать реакции болельщиков в режиме реального времени.

Победители конкурса были в восторге от результатов отбора.

Франклин признался: «Это все еще кажется достаточно нереальным. Возможность смотреть каждый матч чемпионата мира и делиться этими моментами с болельщиками со всего мира из Таймс-сквера – это мечта. Я очень рад, что смогу поделиться с болельщиками каждым моментом».

Его коллега Кевин Акото тоже не скрывал эмоций. «Назвать это работой мечты – это маловато», – сказал он. «Получить места в первом ряду на все матчи во время, пожалуй, лучшей вечеринки по просмотру Чемпионата мира – это просто невероятно».

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Напомним, расписание и результаты всех матчей чемпионата мира-2026 по футболу.

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