- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 88
- Время на прочтение
- 2 мин
Двум фанатам футбола заплатят $50 тысяч за просмотр всех матчей ЧМ-2026 в стеклянном кубе — фото
Остин Франклин и Кевин Акото стали победителями необычного конкурса Fox One.
Фраза «работа мечты» используется довольно часто, но для двух футбольных болельщиков из США она стала реальностью.
Остин Франклин и Кевин Акото получат почетную роль «Главных наблюдателей Чемпионата мира» и заработают 50 тысяч долларов за просмотр каждого матча мундиаля 2026 года в специально обустроенном стеклянном кубе на Таймс-сквер в Нью-Йорке, пишет LADbible.
Оба мужчины смогли обойти тысячи других претендентов, подавших заявки на необычную вакансию, организованную компанией Fox One.
Для участия в конкурсе желающим нужно было записать короткое видео и объяснить, почему именно они заслуживают звания наиболее преданных футбольных болельщиков страны. По словам организаторов, кампания получила очень большой отклик, поэтому вместо одного победителя было решено выбрать сразу двоих.
В результате контракты получили Остин Франклин и Кевин Акото. Оба уже имеют свою аудиторию в TikTok, где за ними следят тысячи пользователей.
В статусе главных наблюдателей чемпионата мира они проведут лето в специально построенном «кубе для просмотра», где в прямом эфире будут следить за всеми 104 матчами турнира.
В общей сложности фанатам придется посвятить просмотру футбола около 12 600 минут, не считая дополнительного времени и возможных серий пенальти. Однако только просмотром матчей их работа не ограничится.
Франклин и Акото должны создавать контент для социальных сетей, делиться эмоциями, комментировать события на поле и передавать реакции болельщиков в режиме реального времени.
Победители конкурса были в восторге от результатов отбора.
Франклин признался: «Это все еще кажется достаточно нереальным. Возможность смотреть каждый матч чемпионата мира и делиться этими моментами с болельщиками со всего мира из Таймс-сквера – это мечта. Я очень рад, что смогу поделиться с болельщиками каждым моментом».
Его коллега Кевин Акото тоже не скрывал эмоций. «Назвать это работой мечты – это маловато», – сказал он. «Получить места в первом ряду на все матчи во время, пожалуй, лучшей вечеринки по просмотру Чемпионата мира – это просто невероятно».
Напомним, расписание и результаты всех матчей чемпионата мира-2026 по футболу.