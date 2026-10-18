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ТСН в социальных сетях

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Категория
Проспорт
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Дюбуа быстро нокаутом уничтожил Уордли и защитил титул WBO в супертяжелом весе

Во втором раунде угол Фабио выбросил белое полотенце.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Дюбуа — Уордли

Дюбуа — Уордли / x.com/Queensberry

Британский боксер Даниэль Дюбуа победил своего соотечественника Фабио Уордли в бою-реванше за титул WBO в супертяжелом весе, который состоялся в ночь на 18 октября на стадионе "O2 Arena" в Лондоне.

Дюбуа вышел на поединок в статусе чемпиона. Первый бой между британцами состоялся в мае этого года — Даниель дважды побывал в нокдауне, но в 11-м раунде нокаутировал Уордли и отобрал у него титул WBO в супертяжелом весе.

Во втором поединке Дюбуа гораздо быстрее справился со своим оппонентом. Уже в первом раунде Уордли побывал в нокдауне и едва продержался до гонга после сокрушительных атак соперника.

Во втором раунде Даниель продолжил попадать в соперника мощными ударами и угол Фабио выбросил белое полотенце, решив не ставить под угрозу здоровье своего бойца — рефери остановил бой, зафиксировав досрочную победу Дюбуа.

Обзор боя Дюбуа — Уордли

Напомним, Уордли стал обладателем пояса WBO в ноябре прошлого года после того, как Усик отказался от этого титула и потерял звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Фабио, который в октябре прошлого года нокаутом победил новозеландца Джозефа Паркера, повысили с временного до полноценного чемпиона WBO.

Ранее сообщалось, что названы потенциальные соперники Усика после срыва боя с Уайлдером.

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