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Дюбуа быстро нокаутом уничтожил Уордли и защитил титул WBO в супертяжелом весе
Во втором раунде угол Фабио выбросил белое полотенце.
Британский боксер Даниэль Дюбуа победил своего соотечественника Фабио Уордли в бою-реванше за титул WBO в супертяжелом весе, который состоялся в ночь на 18 октября на стадионе "O2 Arena" в Лондоне.
Дюбуа вышел на поединок в статусе чемпиона. Первый бой между британцами состоялся в мае этого года — Даниель дважды побывал в нокдауне, но в 11-м раунде нокаутировал Уордли и отобрал у него титул WBO в супертяжелом весе.
Во втором поединке Дюбуа гораздо быстрее справился со своим оппонентом. Уже в первом раунде Уордли побывал в нокдауне и едва продержался до гонга после сокрушительных атак соперника.
Во втором раунде Даниель продолжил попадать в соперника мощными ударами и угол Фабио выбросил белое полотенце, решив не ставить под угрозу здоровье своего бойца — рефери остановил бой, зафиксировав досрочную победу Дюбуа.
Обзор боя Дюбуа — Уордли
Напомним, Уордли стал обладателем пояса WBO в ноябре прошлого года после того, как Усик отказался от этого титула и потерял звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Фабио, который в октябре прошлого года нокаутом победил новозеландца Джозефа Паркера, повысили с временного до полноценного чемпиона WBO.
Ранее сообщалось, что названы потенциальные соперники Усика после срыва боя с Уайлдером.