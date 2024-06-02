Дюбуа досрочно победил Хрговича и завоевал временный титул IBF в супертяжелом весе (видео)

В ночь на 2 июня в саудовском Эр-Рияде состоялся поединок, в котором британец Даниэль Дюбуа техническим нокаутом победил хорвата Филиппа Хрговича и завоевал титул временного чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе.

Первые раунды прошли с небольшим преимуществом хорватского боксера, однако британец выровнял ситуацию и благодаря точным ударам нанес сопернику рассечения – сначала над правым глазом, а затем и над левым.

В седьмом раунде уже Даниэль полностью доминировал на ринге, не без проблем хорвату удалось устоять на ногах.

В восьмом раунде рефери в ринге принял решение остановить бой из-за рассечений, полученных Хрговичем.

Видеообзор боя Дюбуа – Хргович

Для Дюбуа это вторая подряд победа после поражения в чемпионском бою с украинцем Александром Усиком в августе 2023 года. На счету 26-летнего британца 21 победа (20 – нокаутом) и два поражения.

31-летний Хргович проиграл впервые в профессиональной карьере. В его послужном списке теперь 17 побед (14 – нокаутом) и одно поражение.

Напомним, Хргович и Дюбуа бились за временный титул IBF в супертяжелом весе. Полноценный пояс организация позволила сохранить Усику, который вместо обязательной защиты намерен провести реванш с британцем Тайсоном Фьюри.

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