Дюбуа эффектно нокаутировал Джошуа и защитил пояс, от которого отказался Усик (видео)

В ночь на 22 сентября на арене "Уэмбли" в Лондоне состоялся бой за чемпионский титул IBF в супертяжелом весе, в котором британец Даниэль Дюбуа зрелищно нокаутировал своего соотечественника Энтони Джошуа.

Уже в конце первого раунда Дюбуа сильным ударом отправил Джошуа в нокдаун. Эй Джей смог подняться и продолжить поединок.

В третьем и четвертом раундах Даниэль еще по разу отправлял соперника на канвас ринга. Энтони нашел силы не прекращать бороться, однако уже следующий раунд стал для него последним.

В пятом раунде Джошуа пошел в атаку, но пропустил прямой удар в челюсть, после которого уже не смог подняться на ноги.

Таким образом, Дюбуа успешно провел первую в своей карьере защиту звания чемпиона мира. Ранее Даниэля, который в ночь на 2 июня 2024 года досрочно победил хорвата Филиппа Хрговича в поединке за временный титул IBF, повысили до полноценного чемпиона организации после того, как бывший абсолютный чемпион мира Александр Усик отказался от этого пояса.

Так что именно Дюбуа остается обладателем одного из четырех главных поясов в хевивейте. Другие три титула (WBA, WBO, WBC) принадлежат Усику, который 21 декабря 2024 года проведет реванш против Тайсона Фьюри.

В послужном списке 27-летнего Дюбуа теперь 22 победы (21 – нокаутом) и два поражения, которые он потерпел от Усика в 2023 году и своего соотечественника Джо Джойса в 2020 году.

34-летний Джошуа потерпел четвертое поражение в карьере. До этого Эй Джей в 2019 году уступил Энди Руису, а в 2021-м и 2022-м проиграл Усику.

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