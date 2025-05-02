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Дюбуа объяснил, почему толкнул и обозвал Усика во время битвы взглядов
Британец громко пообещал отправить украинца в нокаут.
Обладатель титула IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа прокомментировал свое дерзкое поведение во время битвы взглядов с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком.
После официального объявления поединка боксеры встретились на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Во время дуэли взглядов британец толкнул украинца и обозвал его трусом.
"Почему я так сделал? Привыкайте, это новый Дюбуа. Я больше не боюсь определенных действий. Это бойцовская игра, бокс, я делаю то, что необходимо", – заявил Даниэль в комментарии BBC.
Британец в очередной раз пообещал нокаутировать украинца в их грядущем поединке.
"Усик причинил мне боль и разочарование, но благодаря этому я достиг нового уровня. В реванше я его нокаутирую, отправлю спать", – сказал Дюбуа.
Ранее сообщалось, что Усик и Дюбуа устроили спор на пресс-конференции перед реваншем.
Реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.
Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал Даниэля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.
Напомним, букмекеры уже определили фаворита боя Усик – Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира.