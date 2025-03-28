Дюбуа обяжут защищать пояс IBF: повлияет ли это на возможный бой с Усиком за "абсолюта"

Даниель Дюбуа

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Международная боксерская федерация (IBF) планирует санкционировать бой между обладателем титула IBF в супертяжелом весе британцем Даниэлем Дюбуа и его соотечественником Дереком Чисорой .

Об этом сообщает The Ring .

IBF обяжет Дюбуа провести защиту титула против Чисоры до 21 июня, а официальное объявление о санкционировании боя ожидается уже 22 апреля.

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"Дерек Чисора является обязательным претендентом для Даниэля Дюбуа, но обязательная защита будет официально объявлена 22 апреля. Для отборочного боя просто нет времени, поскольку обязательная защита должна состояться до 21 июня", – сообщил представитель IBF.

В то же время отмечается, что Дюбуа будет стремиться провести объединительный бой с обладателем титулов WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком .

В таком случае его поединок с Усиком будет иметь преимущество над обязательной защитой против Чисоры.

"Если Даниэль Дюбуа захочет провести объединительный бой, это будет иметь приоритет над обязательной защитой", – заявил представитель IBF.

В активе 27-летнего Дюбуа 22 победы (21 – нокаутом) в 24 поединках. Британец по прозвищу "Динамит" имеет в своем пассиве два поражения – от Джо Джойса в 2020 году и от Усика в 2023-м. В последнем поединке он в сентябре 2024-го нокаутировал своего соотечественника Энтони Джошуа, защитив пояс IBF.

В феврале этого года Дюбуа должен был защищать титул IBF в поединке с новозеландцем Джозефом Паркером, но всего за несколько дней до боя снялся из-за вирусной инфекции.

В послужном списке 41-летнего Чисоры 36 побед (23 – нокаутом) и 13 поражений на профессиональном ринге. Последний бой Дерек провел в феврале 2025-го, одержав победу над шведом Отто Валлином.