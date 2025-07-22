Дюбуа опоздал на реванш против Усика из-за вечеринки в день боя – Сетью разлетелось видео

Даниель Дюбуа / © Associated Press

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Британский боксер Даниель Дюбуа опоздал на проигранный бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе против Александра Усика из-за вечеринки, организованной в день поединка его отцом.

Об этом рассказал ведущий спортивной программы на talkSport Саймон Джордан.

На бой-реванш Усик прибыл вовремя, тогда как Дюбуа – только через 45 минут после украинца. Таким образом, у британца оставалось менее двух часов до момента выхода в ринг.

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Команда Дюбуа никак не комментировала причину опоздания на поединок с Усиком. Но ведущий talkSport утверждает, что это произошло из-за вечеринки, которую в день боя организовал отец Даниеля.

"Много шума вокруг, но опять же – это не должно преуменьшать блестящее выступление Александра Усика. Но, например, перед самим боем отец Дюбуа дома устроил вечеринку. 50, 60, 70 человек, которых парень даже не знает. И он должен уехать куда-то, потому что никого не знает.

Потом – уже на арене – кто-то требует, чтобы всю ту "свиту" пустили внутрь. А охране говорят: мол, если эта группа не войдет – Даниель не будет биться. И еще – его отец вмешивается в углу ринга, и я не уверен, что это помогало. Раньше это считали преимуществом, потому что Даниель всегда слушает отца.

Я не умаляю влияние отца на его карьеру. Но между влиянием и деструктивностью есть предел. Дон Чарльз – это работник. Он был в углу и работал на отца Дюбуа. Я не ищу оправданий, но думаю, что подготовка в день боя была не на том уровне, на котором должна быть. Я не утверждаю, что Усик не сделал бы то же с Дюбуа и при идеальных условиях – но точно могу сказать: то, что происходило вокруг, ему не помогло", – сказал Джордан.

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Сетью также разлетелось видео вечеринки, которая состоялась в день боя с Усиком в доме Дюбуа. Сообщается, что на нее якобы были приглашены от 50 до 70 человек.

Доказательством того, что это не старое видео, является тот факт, что на поединок с Усиком британский боксер прибыл в той же футболке и тех же штанах, в которых был замечен на вечеринке в день боя.

Усик – Дюбуа: итоги боя-реванша

В ночь на 20 июля Усик в пятом раунде нокаутировал Дюбуа в главном поединке вечера бокса, который состоялся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Украинец защитил пояса WBA, WBO, WBC и IBO, а также завоевал титул IBF, которым владел британец.

На нашем сайте можно просмотреть видеообзор боя-реванша Усик – Дюбуа.

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Усик в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.

Теперь в послужном списке 38-летнего Усика 24 победы (15 – нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.

На счету 27-летнего Дюбуа 22 победы (21 – нокаутом) и три поражения в 25 поединках.

После боя Александр рассказал, кому посвящает победу над Дюбуа, поблагодарив воинов ВСУ, которые на фронте защищают Украину от российских оккупантов.

Ранее сообщалось, что Дюбуа прокомментировал поражение от Усика в реванше. На неудачу своего подопечного также отреагировали тренер, промоутер и отец Даниеля, который щедро расхвалил украинца.

После победы над Дюбуа в реванше украинец назвал потенциальных соперников для своего следующего боя.

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Также Усик провел дуэль взглядов с блогером Джейком Полом, выразив готовность провести поединок по правилам ММА.

На победу Усика в реванше с Дюбуа уже отреагировали Леннокс Льюис, Тайсон Фьюри, Владимир Кличко и Дерек Чисора.