Дюбуа – Паркер: где смотреть и ставки букмекеров на титульный бой потенциальных соперников Усика

Британец и новозеландец сразятся за пояс IBF, от которого прошлым летом отказался украинский чемпион.

В субботу, 22 февраля, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится бой за звание чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе, в котором действующий обладатель титула британец Даниэль Дюбуа будет защищать его от посягательств новозеландца Джозефа Паркера.

Ожидается, что победитель боя Дюбуа – Паркер станет следующим соперником обладателя титулов WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александра Усика. Об этом украинский боксер сам недавно заявил, изъявив желание снова стать абсолютным чемпионом мира в хевивейте.

Для Дюбуа поединок с Паркером станет второй защитой титула IBF, от которого летом 2024-го отказался Усик. В сентябре прошлого года Даниэль нокаутировал своего соотечественника Энтони Джошуа.

Перед этим Дюбуа в июне 2024-го досрочно победил хорвата Филиппа Хрговича в поединке за временный титул IBF. Позже Даниэля повысили до полноценного чемпиона организации после того, как Усик отказался от этого пояса, а следовательно потерял статус "абсолюта".

Где смотреть бой Дюбуа – Паркер

В Украине поединок Дюбуа – Паркерв прямом эфире покажет видеосервис DAZN. Также бой будут транслировать британские телеканалы Sky Sports и TNT Sports.

Вечер бокса в Эр-Рияде начнется в 18:15 по киевскому времени, а поединок между Дюбуа и Паркером запланирован ориентировочно на 22:10.

Прогнозы букмекеров на бой Дюбуа – Паркер

Фаворитом поединка букмекеры считают Дюбуа. На победу британца можно поставить с коэффициентом 1,36. Выигрыш Паркера – 3,20.

Ничья, как наименее вероятный результат в боксе, оценена коэффициентом 17,00.

По оценкам букмекеров, наиболее вероятным результатом боя является победа Дюбуа нокаутом – 1,80. Триумф Даниэля судейским решением – 4,33.

Досрочная победа Паркера оценена коэффициентом 8,00. Успех новозеландца по очкам – 5,00.

В активе 27-летнего Дюбуа 22 победы (21 – нокаутом) в 24 поединках. Британец по прозвищу "Динамит" имеет в своем пассиве два поражения – от Джо Джойса в 2020 году и от Усика, который нокаутировал его в августе 2023-го.

В послужном списке 33-летнего Паркера 35 побед (23 – нокаутом) и три поражения – от Джошуа (2018), Диллиана Уайта (2018) и Джо Джойса (2022). Джозеф владел титулом WBO в супертяжелом весе, который завоевал в 2016-м в бою с Энди Руисом, пока не проиграл Джошуа в объединительном поединке.

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