Дюбуа – Паркер: потенциальные соперники Усика провели первую дуэль взглядов (видео)

Поединок за титул IBF в супертяжелом весе состоится 22 февраля в Эр-Рияде.

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа и претендент на его пояс Джозеф Паркер провели первую дуэль взглядов.

Она состоялась в Лондоне в конце совместной пресс-конференции. Британец и новозеландец внимательно посмотрели друг другу в глаза, после чего развернулись к публике.

Бой Дюбуа – Паркер запланирован на 22 февраля 2025 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Для Даниэля это будет вторая защита чемпионского титула, от которого летом 2024-го отказался украинец Александр Усик. В сентябре прошлого года Дюбуа нокаутировал своего соотечественника Энтони Джошуа.

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Напомним, после победы Усика над Тайсоном Фьюри в реванше Дюбуа поднялся на ринг и вызвал украинца на поединок. Александр согласился и попросил организовать ему бой с Даниэлем, которого ранее уже нокаутировал в августе 2023 года.

По словам менеджера украинского чемпиона Эгиса Климаса, свой следующий бой Усик проведет ориентировочно в конце июля или в августе 2025 года. Пока Александр ждет результата титульного поединка между Дюбуа и Паркером.

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