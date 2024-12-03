Дюбуа получил соперника для защиты чемпионского титула: объявлена дата боя

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа будет защищать свой титул в поединке с временным обладателем пояса WBO Джозефом Паркером.

Об этом официально объявила промоутерская компания Queensberry Promotions.

Титульный бой между Дюбуа и Паркером состоится 22 февраля 2025 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в андеркарде реванша между абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

В своем последнем поединке Дюбуа в ночь на 22 сентября 2024 года нокаутировал своего соотечественника Энтони Джошуа и сохранил пояс IBF в супертяжелом весе. Для 27-летнего британца это была первая в карьере защита чемпионского титула.

Ранее Даниэля, который в ночь на 2 июня 2024 года досрочно победил хорвата Филиппа Хрговича в поединке за временный титул IBF, повысили до полноценного чемпиона организации после того, как украинец Александр Усик отказался от этого пояса и потерял звание абсолютного чемпиона мира.

Паркер последний раз выходил в ринг в ночь на 9 марта 2024 года, когда одолел китайца Чжана Чжилея в бою за звание временного чемпиона по версии WBO. В том поединке 32-летний новозеландец дважды побывал в нокдауне, но победил раздельным решением судей.

В послужном списке Дюбуа 22 победы (21 – нокаутом) и два поражения – от Джо Джойса в 2020 году и Усика в 2023 году.

Паркер провел 38 поединков на профиринге: 35 побед (23 – нокаутом) и три поражения – от Джошуа и Диллиана Уайта в 2018 году, а также от Джо Джойса в 2022 году.

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