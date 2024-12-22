Дюбуа после победы Усика над Фьюри вызвал его на бой за звание "абсолюта" – ответ украинца

Даниэль хочет взять реванш у Александра за поражение в августе 2023 года.

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа бросил вызов обладателю титулов WBC, WBA, WBO и IBO Александру Усику после его победы над Тайсоном Фьюри в бою-реванше.

После того, как украинец был объявлен триумфатором поединка против "Цыганского короля", Дюбуа поднялся на ринг и обратился к Александру, вызвав его на бой.

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Усик долго не думал и сразу ответил, что готов уже в следующем поединке сойтись в ринге с Дюбуа.

"Без проблем. Мистер Турки, сделайте мне бой с Даниэлем Дюбуа. Большое спасибо", – обратился Усик к главе Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейху, который организовывал оба поединка украинца против Фьюри.

Следует отметить, что в потенциальном бою между Усиком и Дюбуа на кону снова будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Благодаря победе над Фьюри в первом поединке, который состоялся в ночь на 19 мая 2024 года, Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке, сосредоточив в своих руках все четыре главных боксерских пояса – WBO, WBA, IBF и WBC.

Однако потом Александру пришлось отказаться от титула IBF, а следовательно потерять звание "абсолюта". Теперь поясом IBF владеет Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав другого британца Энтони Джошуа.

Напомним, в ночь на 27 августа Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде и защитил титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF.

Однако в пятом раунде боя произошел скандальный эпизод – британец нанес украинцу удар ниже пояса, после чего тот упал на канвас ринга. Рефери не стал отсчитывать нокдаун, а дал Александру несколько минут на восстановление.

После боя Дюбуа заявил, что у него украли победу. По мнению британского боксера, его удар пришелся Усику не ниже пояса, а точно в живот. Даниэль выразил уверенность, что нокаутировал украинца и должен был завладеть чемпионскими поясами. В связи с этим в команде Дюбуа требовали аннулировать результат боя с Усиком.

Позже WBA выступила с официальным заявлением, констатировав, что попадание Дюбуа ниже пояса было нарушением правил и после детального изучения апелляции постановила, что результат чемпионского боя остается в силе.

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