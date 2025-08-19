Дюбуа прекратил сотрудничество с тренером после поражения от Усика в реванше

Усик – Дюбуа / © Associated Press

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Даниель Дюбуа после поражения от Александра Усика в бою-реванше прекратил сотрудничество со своим тренером Доном Чарльзом.

Об этом британский боксер объявил в Instagram, сообщив, что вскоре представит свою новую команду.

"Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить Дона Чарльза и его команду за все время, усилия и тяжелую работу, которые они вложили в меня за последние 18 месяцев. Я искренне благодарен за все.

Впрочем, я чувствую, что пришло время для перемен, свежего подхода к следующему этапу моей карьеры, поскольку я пытаюсь стать двукратным чемпионом мира в супертяжелом весе. Благослови вас Бог. Я сделаю дополнительное объявление о составе моей новой команды очень скоро" – написал Дюбуа.

По информации журналиста Деклана Уоррингтона, новым тренером Дюбуа станет Тони Симс, который ранее тренировал Энтони Джошуа и привел его к первому титулу чемпиона мира.

УУсик – Дюбуа: итоги боя-реванша

В ночь на 20 июля Усик в пятом раунде нокаутировал Дюбуа в главном поединке вечера бокса, который состоялся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Украинец защитил пояса WBA, WBO, WBC и IBO, а также завоевал титул IBF, которым владел британец.

На нашем сайте можно просмотреть видеообзор боя-реванша Усик – Дюбуа.

Усик в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.

Теперь в послужном списке 38-летнего Усика 24 победы (15 – нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.

На счету 27-летнего Дюбуа 22 победы (21 – нокаутом) и три поражения в 25 поединках.