Дюбуа снялся с боя потенциальных соперников Усика: в чем причина и кто его заменит

Бой за звание чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе между действующим обладателем титула британцем Даниэлем Дюбуа и новозеландским претендентом Джозефом Паркером отменен.

Об этом сообщило издание Boxing Scene.

Поединок был запланирован на 22 февраля, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Однако Дюбуа подхватил вирусную инфекцию и поэтому не сможет выйти в ринг.

Как сообщает издание The Ring, новым соперником Паркера станет конголезский боксер Мартин Баколе. На кону в этом бою будет стоять титул временного чемпиона по версии WBO, в то время как Дюбуа сохранит пояс IBF.

Ожидалось, что победитель боя Дюбуа – Паркер станет следующим соперником обладателя титулов WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александра Усика. Об этом украинский боксер сам недавно заявил, изъявив желание снова стать абсолютным чемпионом мира в хевивейте.

Для Дюбуа поединок с Паркером должен был стать второй защитой титула IBF, от которого летом 2024-го отказался Усик. В сентябре прошлого года Даниэль нокаутировал своего соотечественника Энтони Джошуа.

Перед этим Дюбуа в июне 2024-го досрочно победил хорвата Филиппа Хрговича в поединке за временный титул IBF. Позже Даниэля повысили до полноценного чемпиона организации после того, как Усик отказался от этого пояса, а следовательно потерял статус "абсолюта".

В активе 27-летнего Дюбуа 22 победы (21 – нокаутом) в 24 поединках. Британец по прозвищу "Динамит" имеет в своем пассиве два поражения – от Джо Джойса в 2020 году и от Усика, который нокаутировал его в августе 2023-го.

В послужном списке 33-летнего Паркера 35 побед (23 – нокаутом) и три поражения – от Джошуа (2018), Диллиана Уайта (2018) и Джо Джойса (2022). Джозеф владел титулом WBO в супертяжелом весе, который завоевал в 2016-м в бою с Энди Руисом, пока не проиграл Джошуа в объединительном поединке.

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