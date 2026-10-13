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Дата публикации
Категория
Проспорт
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Дюбуа — Уордли: букмекеры сделали прогноз на титульный бой

Фабио Уордли попытается взять реванш у Даниэля Дюбуа и вернуть себе пояс WBO в супертяжелом весе.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Дюбуа — Уордли

Дюбуа — Уордли / instagram.com/queensberrypromotions

В субботу, 17 октября, чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Даниель Дюбуа проведет бой-реванш с бывшим обладателем титула Фабио Уордли.

Поединок между британцами станет главным событием вечера бокса, который пройдет на стадионе "O2 Arena" в Лондоне.

Основная программа вечера бокса начнется в субботу, 17 октября, в 21:00 по киевскому времени. Начало главного боя между Дюбуа и Уордли ожидается не раньше 00:30 в ночь на воскресенье, 18 октября, по киевскому времени.

Первый бой между британскими боксерами состоялся в мае этого года. Дюбуа дважды побывал в нокдауне, но в 11-м раунде нокаутировал Уордли и отобрал у него титул WBO в супертяжелом весе.

Прогноз букмекеров на бой Дюбуа — Уордли

По мнению букмекеров, фаворитом грядущего поединка является Дюбуа. На его победу можно поставить с коэффициентом 1,25. Выигрыш Уордли — 3,70.

Ничья, как традиционно наименее вероятный результат в боксе, оценена коэффициентом 20,00.

Наиболее вероятным результатом боя букмекеры считают победу Дюбуа нокаутом — 1,54. Триумф Даниеля судейским решением — 5,33.

Досрочная победа Уордли оценена коэффициентом 4,75. Триумф Фабио по очкам — 14,00.

Ранее сообщалось, что Хргович сенсационно нокаутировал Итауму и завоевал титул IBF в супертяжелом весе.

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