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Дюбуа — Уордли: определились дата и место проведения титульного боя-реванша
Второй поединок между британцами состоится 17 октября в Лондоне.
Стало известно, где и когда состоится бой-реванш между чемпионом мира по версии WBO в супертяжелом весе Даниелем Дюбуа и бывшим обладателем титула Фабио Уордли.
Второй поединок между британцами состоится 17 октября на "O2 Arena" в Лондоне, официально сообщила промоутерская компания Queensberry Promotions.
Первый бой между боксерами состоялся в мае этого года. Дюбуа дважды побывал в нокдауне, но в 11-м раунде нокаутировал Уордли и отобрал у него титул WBO в супертяжелом весе.
После этого Уордли активировал опцию реванша с Дюбуа и уже этой осенью попытается вернуть себе чемпионский пояс.
Ранее сообщалось, что Хргович сенсационно нокаутировал Итауму и завоевал титул IBF в супертяжелом весе.