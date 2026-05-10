Дюбуа в кровавом бою досрочно победил Уордли и завоевал титул WBO в супертяжелом весе.

Британский боксер Даниель Дюбуа победил своего соотечественника Фабио Уордли в бою за титул WBO в супертяжелом весе, который состоялся в ночь на 10 мая в Манчестере на арене Co-op Live.

Уже на старте первого раунда Уордли отправил Дюбуа в нокдаун — Даниель быстро поднялся с канваса и бой продолжился.

В третьем раунде Фабио во второй раз отправил соперника в нокдаун, но Дюбуа снова нашел силы подняться и в следующих раундах несколько раз попал в Уордли своими мощными ударами.

В шестом раунде Дюбуа окончательно переломил ход боя. Он разбил Уордли лицо до крови, сломав ему нос. Все могло завершиться нокаутом, но Фабио спас гонг.

В следующих раундах Дюбуа продолжил попадать в оппонента сильнейшими ударами — врачи несколько раз осматривали изуродованное лицо Уордли, который никак не хотел сдаваться, позволяя ему продолжить поединок.

И все же, в 11-м раунде рефери решил не подвергать здоровье Уордли еще большому риску и остановил бой, зафиксировав победу Дюбуа техническим нокаутом.

Таким образом, Дюбуа отобрал у Уордли чемпионский пояс WBO в хевивейте.

Ранее чемпион WBA, WBC и IBF в супертяжелом весе Александр Усик заявил, что победитель боя Уордли — Дюбуа станет его следующим соперником после поединка против кикбоксера Рико Верховена, который состоится 23 мая в Египте.

Отметим, что Усик дважды нокаутом победил Дюбуа — в августе 2023 года и в июле 2025-го.

Напомним, Уордли стал обладателем пояса WBO в ноябре прошлого года после того, как Усик отказался от этого титула и потерял звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Фабио, который в октябре прошлого года нокаутом победил новозеландца Джозефа Паркера, повысили с временного до полноценного чемпиона WBO.

Дюбуа последний раз выходил на ринг в июле прошлого года, когда нокаутом проиграл Усику в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. До этого Даниель владел поясом IBF, который ему также достался из-за того, что Александр добровольно его освободил.

