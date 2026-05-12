Дюбуа возглавил рейтинг лучших боксеров хевивейта от The Ring после победы над Уордли

Авторитетный журнал The Ring опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров супертяжелого веса. Новым лидером стал чемпион мира по версии WBO британец Даниель Дюбуа, который в ночь на 10 мая отобрал пояс у своего соотечественника Фабио Уордли.

В топ-3 рейтинга также находятся немец Агит Кабайел и экс-чемпион мира британец Тайсон Фьюри. В то же время Уордли после поражения от Дюбуа опустился на четвертое место.

Поясом The Ring владеет чемпион мира по версиям WBA, WBC и IBF украинец Александр Усик.

Рейтинг боксеров супертяжелого веса от The Ring

Чемпион — Александр Усик (24-0-0, 15 КО)

1. Даниэль Дюбуа (23-3, 22 КО)

2. Агит Кабаел (27-0, 19 КО)

3. Тайсон Фьюри (35−2−1, 24 КО)

4. Фабио Уордли (20-1-1, 19 КО)

5. Филипп Хргович (19-1, 14 КО)

6. Мозес Итаума (14-0, 12 КО)

7. Эфе Аджагба (21-1-1, 15 КО)

8. Ричард Торрез-младший (14-0, 12 КО)

9. Мурат Гассиев (33-2, 26 КО)

10. Джастис Хуни (13-1, 7 КО)

Напомним, Усик последний раз выходил в ринг в июле 2025 года, когда в реванше нокаутировал Дюбуа и в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), затем дважды — в хевивейте.

В ноябре прошлого года Усик отказался от титула WBO, из-за чего потерял звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Новым обладателем пояса WBO стал Уордли, который был повышен с временного до полноценного чемпиона. Однако защитить титул Фабио не сумел, проиграв Дюбуа техническим нокаутом в 11-м раунде.

Следующий бой Усик проведет 23 мая в Египте с выдающимся нидерландским кикбоксером Рико Верховеном.

Поединок Усик — Верховен состоится по правилам бокса. На кону будет стоять пояс WBC в супертяжелом весе — это будет добровольная защита титула украинцем.

Ранее сообщалось, что Усик и Верховен провели первую битву взглядов перед чемпионским поединком.

