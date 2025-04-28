Дюбуа высказался о реванше с Усиком и снова пожаловался на несправедливость в первом бою

Усик – Дюбуа / © Associated Press

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Обладатель титула IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа отреагировал на официальное объявление объединительного боя с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком.

Британский боксер в очередной раз заявил, что судьи несправедливо лишили его победы в первом поединке с украинцем.

По мнению Дюбуа, с тех пор он стал еще сильнее и опаснее, что и продемонстрирует в реванше с Усиком.

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"Это бой, которого я хотел и требовал, и теперь я получаю свой шанс на реванш против Александра Усика.

Я должен был выиграть первый бой, но судейское решение лишило меня победы, поэтому на этот раз я не допущу ни одной ошибки перед своими людьми на национальном стадионе в моем родном городе. Сейчас я стал более сильным и опасным бойцом, и Усик почувствует это на себе 19 июля.

Я хочу поблагодарить своего промоутера Фрэнка за то, что сделал это возможным для меня", – цитирует Дюбуа издание The Ring.

Реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал Даниэля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.

В пятом раунде того поединка произошел скандальный эпизод – британец нанес украинцу запрещенный удар ниже пояса, после чего тот оказался на канвасе ринга. Рефери не стал отсчитывать нокдаун, а дал Александру несколько минут на восстановление.

После боя Дюбуа пожаловался, что у него украли победу, потому что его удар пришелся Усику не ниже пояса, а точно в живот. Даниэль заявил, что на самом деле он нокаутировал украинца и должен был завладеть чемпионскими поясами. Из-за этого в команде британца даже требовали аннулировать результат поединка, однако апелляция была отклонена.