Дюплантис третий раз в сезоне обновил мировой рекорд в прыжках с шестом: эмоциональное видео

Для шведа это юбилейный, 10-й в карьере мировой рекорд.

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис в очередной раз обновил мировой рекорд в прыжках с шестом. Произошло это на этапе Бриллиантовой лиги-2024 в Польше.

24-летний швед выиграл соревнования с результатом 6,26 метра. Он побил на один сантиметр мировой рекорд (6,25 метра), который сам установил на Олимпийских играх-2024 в Париже, где завоевал "золото".

Видео рекордного прыжка Дюплантиса

Второе место занял американец Сэм Кендрикс, а третье – Эммануил Каралис из Греции. Оба покорили планку на высоте 6,00 метра.

Для Дюплантиса это уже третье обновление мирового рекорда в этом сезоне. Первое было в апреле на этапе Бриллиантовой лиги в китайском Сямене – 6,24 метра.

Арман в десятый раз в карьере обновил мировой рекорд в прыжках с шестом. Он остается неизменным обладателем мирового рекорда в этой дисциплине с февраля 2020 года.

"Я чувствовал телом, что способен побить мировой рекорд. Погода была абсолютно идеальной, чтобы высоко прыгать: никакого ветра, тепло. Все зависело только от меня", – цитирует Дюплантиса шведский вещатель SVT.

Дюплантис – олимпийский чемпион Токио-2020 и Парижа-2024, многократный чемпион мира и Европы, победитель финалов Бриллиантовой лиги 2021, 2022 и 2023 годов.

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