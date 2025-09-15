Дюплантис в четырнадцатый раз обновил мировой рекорд в прыжках с шестом

Арман Дюплантис / © Associated Press

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис в четырнадцатый раз в карьере обновил мировой рекорд в прыжках с шестом.

На чемпионате мира-2025, который проходит в японском Токио, 25-летний швед сумел взять высоту 6,30 метра.

Арман на один сантиметр побил предыдущий мировой рекорд в прыжках с шестом (6,29 метра), который сам же установил в августе этого года на этапе Континентального тура в венгерском Будапеште.

Отметим, что Дюплантис уже четвертый раз обновил мировой рекорд в 2025 году. Он остается неизменным обладателем мирового рекорда в прыжках с шестом с февраля 2020 года.

В итоге Арман завоевал третье подряд "золото" на чемпионатах мира. Он также выигрывал титул в 2022 и 2023 годах.

Чемпионат мира-2025. Прыжки с шестом (мужчины)

1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,30 м (мировой рекорд)

2. Эммануил Каралис (Греция) – 6,00 м

3. Кертис Маршалл (Австралия) – 5,95 м

Дюплантис – олимпийский чемпион Токио-2020 и Парижа-2024, многократный чемпион мира и Европы, победитель финалов Бриллиантовой лиги 2021, 2022, 2023, 2024 и 2025 годов.

Ранее сообщалось, что 12-летний украинский прыгун с шестом побил возрастной рекорд Дюплантиса.