Дюплантис в двенадцатый раз обновил мировой рекорд в прыжках с шестом: эмоциональное видео

Арман Дюплантис / © Associated Press

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Шведский легкоатлет Арман Дюплантис в двенадцатый раз в карьере обновил мировой рекорд в прыжках с шестом.

На домашнем для себя этапе Бриллиантовой лиги в шведском Стокгольме 25-летний Арман с первой попытки покорил планку на высоте 6,28 метра.

Дюплантис на один сантиметр побил предыдущий мировой рекорд в прыжках с шестом (6,27 метра), который сам же установил в этом году на этапе Континентального тура во французском Клермон-Ферране.

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Видео рекордного прыжка Дюплантиса

Арман в двенадцатый раз в карьере обновил мировой рекорд в прыжках с шестом. Он остается неизменным обладателем мирового рекорда в этой дисциплине с февраля 2020 года.

"Это что-то особенное – одно из самых особых ощущений, которые я когда-либо испытывал. Я дважды устанавливал мировой рекорд на чемпионатах – на чемпионате мира, на Олимпийских играх и так далее, но это что-то другое. Мне кажется, здесь, когда на трибунах все – шведы, моя семья, друзья, столько близких мне людей... Я будто выступал от имени всех в этой толпе, и это было нечто большее, чем просто я сам", – поделился впечатлениями Дюплантис после установления нового мирового рекорда в комментарии Суспільне Спорт.

Дюплантис – олимпийский чемпион Токио-2020 и Парижа-2024, многократный чемпион мира и Европы, победитель финалов Бриллиантовой лиги 2021, 2022, 2023 и 2024 годов.

Ранее сообщалось, что украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих завоевала "серебро" на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме.

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