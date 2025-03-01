Дюплантис в одиннадцатый раз обновил мировой рекорд в прыжках с шестом (видео)

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис в одиннадцатый раз в карьере обновил мировой рекорд в прыжках с шестом.

Случилось это на этапе Континентального тура во французском Клермон-Ферране. 25-летний спортсмен выиграл соревнования, покорив планку на высоте 6,27 метра.

Дюплантис улучшил на один сантиметр предыдущий мировой рекорд (6,26 метра), который сам же установил в конце августа 2024 года на этапе Бриллиантовой лиги в Польше.

Видео рекордного прыжка Дюплантиса

Здесь это момент Mondo Duplantis broke World Record in Pole Vault with 6.27m in France!!



11 World Records so far in his career!! A LEGEND. pic.twitter.com/WCXfr1qe6I — Track & Field Gazette (@TrackGazette) February 28, 2025

Арман в одиннадцатый раз в карьере обновил мировой рекорд в прыжках с шестом. Он остается неизменным обладателем мирового рекорда в этой дисциплине с февраля 2020 года.

"Просто чувствую себя хорошо. Что могу сказать: ехал сюда ради этого. Приложил все усилия, чтобы сделать это и сделал", – приводит слова Дюплантиса после установления нового мирового рекорда издание Reuters.

Дюплантис – олимпийский чемпион Токио-2020 и Парижа-2024, многократный чемпион мира и Европы, победитель финалов Бриллиантовой лиги 2021, 2022, 2023 и 2024 годов.

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