Дюплантис в одиннадцатый раз обновил мировой рекорд в прыжках с шестом (видео)

Арман покорил планку на высоте 6,27 метра.
Шведский легкоатлет Арман Дюплантис в одиннадцатый раз в карьере обновил мировой рекорд в прыжках с шестом.
Случилось это на этапе Континентального тура во французском Клермон-Ферране. 25-летний спортсмен выиграл соревнования, покорив планку на высоте 6,27 метра.
Дюплантис улучшил на один сантиметр предыдущий мировой рекорд (6,26 метра), который сам же установил в конце августа 2024 года на этапе Бриллиантовой лиги в Польше.
Видео рекордного прыжка Дюплантиса
Здесь это момент Mondo Duplantis broke World Record in Pole Vault with 6.27m in France!!— Track & Field Gazette (@TrackGazette) February 28, 2025
11 World Records so far in his career!! A LEGEND. pic.twitter.com/WCXfr1qe6I
Арман в одиннадцатый раз в карьере обновил мировой рекорд в прыжках с шестом. Он остается неизменным обладателем мирового рекорда в этой дисциплине с февраля 2020 года.
"Просто чувствую себя хорошо. Что могу сказать: ехал сюда ради этого. Приложил все усилия, чтобы сделать это и сделал", – приводит слова Дюплантиса после установления нового мирового рекорда издание Reuters.
Дюплантис – олимпийский чемпион Токио-2020 и Парижа-2024, многократный чемпион мира и Европы, победитель финалов Бриллиантовой лиги 2021, 2022, 2023 и 2024 годов.
Читайте также:
Магучих с лучшим результатом сезона в мире триумфовала на турнире в Словакии
Украинский прыгун в высоту завоевал вторую подряд медаль на этапе Континентального тура
Магучих завоевала "золото" на своем первом турнире сезона-2025