Дюплантис в пятнадцатый раз обновил мировой рекорд в прыжках с шестом

Арман Дюплантис / © Associated Press

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис в пятнадцатый раз в карьере обновил мировой рекорд в прыжках с шестом.

На домашних соревнованиях в шведской Уппсале 26-летний спортсмен сумел взять высоту 6,31 метра.

Арман на один сантиметр побил предыдущий мировой рекорд в прыжках с шестом (6,30 метра), который сам установил в сентябре прошлого года на чемпионате мира в Токио.

Отметим, что Дюплантис остается неизменным обладателем мирового рекорда в прыжках с шестом с февраля 2020 года.

Дюплантис — олимпийский чемпион Токио-2020 и Парижа-2024, многократный чемпион мира и Европы, победитель финалов Бриллиантовой лиги 2021, 2022, 2023, 2024 и 2025 годов.

Ранее сообщалось, что 12-летний украинский прыгун с шестом побил возрастной рекорд Дюплантиса.