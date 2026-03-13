- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 74
- Время на прочтение
- 1 мин
Дюплантис в пятнадцатый раз обновил мировой рекорд в прыжках с шестом
Арман установил исторический результат на домашних соревнованиях.
Шведский легкоатлет Арман Дюплантис в пятнадцатый раз в карьере обновил мировой рекорд в прыжках с шестом.
На домашних соревнованиях в шведской Уппсале 26-летний спортсмен сумел взять высоту 6,31 метра.
Арман на один сантиметр побил предыдущий мировой рекорд в прыжках с шестом (6,30 метра), который сам установил в сентябре прошлого года на чемпионате мира в Токио.
Отметим, что Дюплантис остается неизменным обладателем мирового рекорда в прыжках с шестом с февраля 2020 года.
Дюплантис — олимпийский чемпион Токио-2020 и Парижа-2024, многократный чемпион мира и Европы, победитель финалов Бриллиантовой лиги 2021, 2022, 2023, 2024 и 2025 годов.
Ранее сообщалось, что 12-летний украинский прыгун с шестом побил возрастной рекорд Дюплантиса.