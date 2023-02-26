Дюплантис в шестой раз за карьеру обновил мировой рекорд в прыжках с шестом: эмоциональное видео

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис в очередной раз обновил мировой рекорд в прыжках с шестом.

На соревнованиях Мирового тура во Франции 23-летний спортсмен с третьей попытки перепрыгнул планку на высоте 6,22 метра.

Это на один сантиметр лучше его предыдущего мирового рекорда, установленного в июле 2022 года на чемпионате мира в Юджине (США).

Видео рекордного прыжка Дюплантиса (6,22 м)

Теперь шведу принадлежат семь из восьми лучших прыжков с шестом в истории. За свою карьеру он уже шесть раз сумел обновить мировой рекорд.

Отметим, что Дюплантис пропустит чемпионат Европы-2023 в помещении, который начнется 2 марта в Стамбуле. Швед решил сконцентрироваться на подготовке к летнему сезону.

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