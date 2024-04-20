Дюплантис в восьмой раз в карьере обновил мировой рекорд в прыжках с шестом (видео)

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом.

На первом этапе сезона Бриллиантовой лиги в китайском Сямене он с первой попытки взял планку на высоте 6,24 метра.

24-летний швед на один сантиметр побил предыдущий мировой рекорд – 6,23 метра, установленный им же в финале Бриллиантовой лиги-2023 в американском Юджине.

Дюплантис в восьмой раз за карьеру обновил мировой рекорд в прыжках с шестом. Теперь ему принадлежат девять из десяти лучших прыжков с шестом в истории.

Видео рекордного прыжка Дюплантиса

Armand Duplantis pobił rekord świata! pic.twitter.com/EgcC4YjcKs Опубликовано в Polsat Sport (@polsatsport) Апр 20, 2024

Серебряным призером этапа Бриллиантовой лиги в Сямене стал американец Сэм Кендрис, которому покорилась высота 5,82 метра. Замкнул тройку призеров китаец Хуан Бокай (5,72 метра).

Дюплантис – олимпийский чемпион Токио-2020, многократный чемпион мира и Европы, победитель финалов Бриллиантовой лиги 2021, 2022 и 2023 годов.

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