"Дженоа" без Малиновского на последних минутах избежала поражения в "перестрелке" с "Миланом" (видео)

Команды на двоих забили шесть мячей.

"Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского на выезде сыграла вничью с "Миланом" в матче 35-го тура итальянской Серии А. Поединок на стадионе "Сан-Сиро" завершился со счетом 3:3.

Уже на пятой минуте "грифонов" вывел вперед Матео Ретеги, реализовав пенальти. Перед перерывом хозяева ответили усилиями Алессандро Флоренци.

На старте второго тайма генуэзцы снова повели в счете – на 48-й минуте отличился Кейлеб Экубан.

Подопечные Стефано Пиоли отыгрались на 72-й минуте – точный удар нанес Маттео Габбия. А еще через три минуты забил Оливье Жиру и "россонери" впервые в этом матче оказались впереди в счете.

Однако удержать победу "Милан" не смог. На 87-й минуте защитник "россонери" Малик Тшау срезал мяч в свои ворота, что позволило "Дженоа" спастись от поражения.

Малиновский не попал в заявку "Дженоа" на матч против "Милана". 31-летний украинец продолжает восстановление после травмы внутренней поверхности бедра.

Обзор матча "Милан" – "Дженоа"

После этого матча "Милан" (71 очко) остался на втором месте в Серии А и на шесть баллов опережает "Ювентус", который имеет поединок в запасе. "Дженоа" (43 пункта) располагается на 12-й позиции.

В следующем туре итальянского чемпионата "россонери" 11 мая примут "Кальяри". Днем позже "Дженоа" на своем поле встретится с "Сассуоло".

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