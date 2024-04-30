"Дженоа" без Малиновского разбила соперника и гарантировала сохранение прописки в Серии А (видео)

"Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского дома победила "Кальяри" в заключительном матче 34-го тура итальянской Серии А – 3:0 .

В первом тайме генуэзцы дважды расписались в воротах гостей. На 17-й минуте счет в поединке открыл Мортен Торсбю, а спустя десять минут Мортен Фрэндруп увеличил преимущество своей команды.

После перерыва "грифоны" сделали счет разгромным – на 63-й минуте точный удар нанес Альберт Гудмундссон.

Малиновский не попал в заявку "Дженоа" на матч против "Кальяри". 30-летний украинец продолжает восстановление после травмы внутренней поверхности бедра.

Обзор матча "Дженоа" – "Кальяри"

Таким образом, "Дженоа" (42 очка) обеспечила себе место в Серии А в следующем сезоне. За четыре тура до конца команда Альберто Джилардино занимает 12-ю позицию с отрывом в 13 пунктов от зоны вылета.

"Кальяри" с 32 очками находится на 14-й строчке и продолжает борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе. Команда Клаудио Раньери всего на три балла опережает идущий на 18-м месте "Удинезе".

В следующем туре итальянского чемпионата "Дженоа" 5 мая на выезде сыграет с "Миланом", а "Кальяри" в тот же день примет "Лечче".

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