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Дженоа - Милан: где смотреть и ставки букмекеров на матч Шевченко против своего бывшего клуба

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Дженоа - Милан: где смотреть и ставки букмекеров на матч Шевченко против своего бывшего клуба

facebook.com/genoaCFCofficial

Андрей Шевченко в роли тренера будет противостоять команде, в которой прославился на весь мир.

В среду, 1 декабря, бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко проведет третий поединок во главе итальянского "Дженоа".

В 15-м туре Серии А "грифоны" будут принимать "Милан", где Шевченко провел наиболее успешную часть своей игровой карьеры. Именно в составе "россонери" Андрей выиграл "скудетто", Лигу чемпионов и стал обладателем "Золотого мяча".

Поединок "Дженоа" – "Милан" состоится на стадионе "Луиджи Феррарис" в Генуе. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Где смотреть матч Дженоа - Милан

На территории Украины поединок Шевченко против его бывшего клуба покажет видеосервис MEGOGO, являющийся официальным транслятором матчей Серии А.

Прогнозы букмекеров на матч Дженоа - Милан

Абсолютным фаворитом встречи у букмекеров является команда Стефано Пиоли. На победу "россонери" можно поставить с коэффициентом 1,64. Ничья - 4,15. Триумф подопечных Шевченко - 5,30.

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