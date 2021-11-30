Дженоа - Милан: где смотреть и ставки букмекеров на матч Шевченко против своего бывшего клуба

Дженоа - Милан: где смотреть и ставки букмекеров на матч Шевченко против своего бывшего клуба

Андрей Шевченко в роли тренера будет противостоять команде, в которой прославился на весь мир.

В среду, 1 декабря, бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко проведет третий поединок во главе итальянского "Дженоа".

В 15-м туре Серии А "грифоны" будут принимать "Милан", где Шевченко провел наиболее успешную часть своей игровой карьеры. Именно в составе "россонери" Андрей выиграл "скудетто", Лигу чемпионов и стал обладателем "Золотого мяча".

Поединок "Дженоа" – "Милан" состоится на стадионе "Луиджи Феррарис" в Генуе. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Где смотреть матч Дженоа - Милан

На территории Украины поединок Шевченко против его бывшего клуба покажет видеосервис MEGOGO, являющийся официальным транслятором матчей Серии А.

Прогнозы букмекеров на матч Дженоа - Милан

Абсолютным фаворитом встречи у букмекеров является команда Стефано Пиоли. На победу "россонери" можно поставить с коэффициентом 1,64. Ничья - 4,15. Триумф подопечных Шевченко - 5,30.

В первых двух поединках во главе генуэзского клуба Шевченко проиграл "Роме" Жозе Моуринью (0:2) и сыграл вничью с "Удинезе" (0:0) . "Грифоны" идут в зоне вылета, занимая 18-е место после 14 туров.

и . "Грифоны" идут в зоне вылета, занимая 18-е место после 14 туров. "Милан" в последних двух матчах Серии А уступил "Фиорентине" (3:4) и потерпел поражение от "Сассуоло" (1:3) . "Красно-черные" находятся на втором месте в турнирной таблице, отставая на три балла от "Наполи" и опережая на одно очко "Интер".

и . "Красно-черные" находятся на втором месте в турнирной таблице, отставая на три балла от "Наполи" и опережая на одно очко "Интер". В 16-м туре Серии А команда Шевченко 5 декабря в гостях сыграет с "Ювентусом", а "россонери" днем раньше примут "Салернитану".

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