"Дженоа" назначила нового главного тренера: кто заменил Шевченко в итальянском клубе

"Дженоа" назначила нового главного тренера: кто заменил Шевченко в итальянском клубе

Немецкий специалист подписал контракт до лета 2024 года.

"Дженоа" сообщила, кто стал новым главным тренером команды после увольнения Андрея Шевченко. "Грифонов" возглавил немец Александер Блессин.

Контракт 48-летнего специалиста с генуэзским клубом рассчитан до лета 2024 года.

До генуэзцев Блессин тренировал бельгийский "Остенде". Сейчас эта команда занимает 15-е место в турнирной таблице Лиги Жупиле.

Добавим, что "Дженоа" - третий профессиональный клуб в тренерской карьере немца. До периода в Бельгии специалист работал с юношескими командами немецкого "Лейпцига".

Шевченко возглавил "Дженоа" в ноябре 2021 года, подписав контракт до середины 2024 года.

Под руководством 45-летнего украинца "грифоны" провели 11 матчей, в которых одержали всего одну победу (в Кубке Италии над "Салернитаной"). В Серии А "грифоны" трижды сыграли вничью и потерпели шесть поражений после прихода Шевченко.

В первой игре после увольнения Шевченко "Дженоа" потерпела сокрушительное поражение от "Фиорентины" со счетом 0:6. Сейчас генуэзская команда идет на предпоследней, 19-й позиции, в турнирной таблице Серии А. От спасительной, 17-й строчки, которая дает право остаться в элите итальянского футбола, "грифонов" отделяет шесть баллов.

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