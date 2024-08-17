"Дженоа" с Малиновским драматично отобрала очки у "Интера" в стартовом туре Серии А (видео)

Команда украинца на последних минутах спаслась от поражения против действующего обладателя "скудетто".

"Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского на своем поле сыграла в результативную ничью с "Интером" в рамках 1-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25. Встреча в Генуе завершилась со счетом 2:2 .

На 20-й минуте поединка хозяев вывел вперед Алессандро Вольякко. Через десять минут "нерадзурри" ответили голом Маркуса Тюрама.

Под занавес второго тайма миланский клуб повел в счете – Тюрам на 85-й минуте оформил дубль.

Однако в компенсированное время "грифоны" сумели спастись от поражения. На 90+6-й минуте Жуниор Мессиас добил мяч в ворота после неудачного удара с пенальти.

Малиновский вышел в стартовом составе "Дженоа" на матч против действующего чемпиона Италии и отыграл 72 минуты.

Обзор матча "Дженоа" – "Интер"

Во втором туре Серии А генуэзцы 24 августа на выезде встретятся с "Монцой", а подопечные Симоне Индзаги в тот же день примут "Лечче".

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