"Дженоа" с Малиновским драматично проиграла матч Серии А – соперник забил фантастический гол (видео)

"Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского потерпела поражение в домашней игре с "Монцой" в рамках 28-го тура итальянской Серии А. Результативный поединок на стадионе "Луиджи Феррарис" в Генуе завершился со счетом 2:3 .

Уже на 8-й минуте встречи гостей вывел вперед Маттео Пессина. Через десять минут "Монца" удвоила свое преимущество – после розыгрыша углового роскошным ударом боковыми ножницами с линии штрафной забил португальский нападающий Дани Мота.

Сразу после перерыва "грифоны" сделали тройную замену, в том числе на поле вышел Малиновский. Это позволило команде украинца переломить ход матча. На 52-й минуте хозяева сократили отставание – Альберт Гудмундссон удачно сыграл на добивании после того, как сам не реализовал пенальти.

А на 68-й минуте "Дженоа" отыгралась – забитым мячом отличился Витинья.

Однако взять в этом поединке хотя бы очко генуэзцам было не суждено. На 79-й минуте Даниэль Мальдини, сын легенды "Милана" Паоло Мальдини, спустя всего четыре после своего выхода на замену вырвал победу для "Монцы".

Обзор матча "Дженоа" – "Монца"

После этого матча "Дженоа" (33 очка) занимает 12-е место в Серии А. "Монца" (39 баллов) поднялась на 10-ю позицию.

В следующем туре итальянского чемпионата команда Малиновского 17 марта на выезде встретится с "Ювентусом". Днем ранее "Монца" примет "Кальяри".

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