"Дженоа" с Малиновским на последних минутах упустила победу над "Наполи" в Серии А (видео)

Руслан Малиновский появился на поле на 75-й минуте.

"Дженоа" украинца Руслана Малиновского на выезде сыграла вничью с "Наполи" в матче 25-го тура итальянской Серии А. Поединок на "Стадио Диего Армандо Марадона" в Неаполе завершился со счетом 1:1 .

Первый тайм встречи прошел без голов. На старте второго тайма "грифоны" вышли вперед – на 47-й минуте отличился Мортен Френдруп.

Однако удержать победный счет до финального свистка генуэзцам не удалось. На последней минуте основного времени "партенопейцы" спасли ничью – Сирил Нгонге забил после передачи Джованни Ди Лоренцо.

Отметим, что Малиновский начал матч на скамейке для запасных и вышел на поле на 75-й минуте.

Обзор матча "Наполи" – "Дженоа"

Будет добавлен в скором времени.

После этого матча "Дженоа" (30 баллов) занимает 12-е место в Серии А. "Наполи" (36 очков) находится на девятой позиции.

В следующем туре команда Малиновского 24 февраля примет "Удинезе", а неаполитанцы днем позже сыграют на выезде против "Кальяри".

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