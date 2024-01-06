"Дженоа" с Малиновским на последних минутах упустила победу над сенсацией сезона Серии А (видео)

"Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского на выезде сыграла вничью с "Болоньей" в матче 19-го тура итальянской Серии А. Встреча на стадионе "Ренато Далл'Ара" завершилась со счетом 1:1 .

"Грифоны" вышли вперед на 20-й минуте поединка – Альберт Гудмундссон забил гол прямым ударом со штрафного.

После этого гости полностью закрылись в обороне и играли на удержание счета. Владение мячом в этом матче составило 71% против 29% в пользу "Болоньи". По ударам команда Тьяго Мотти на голову превзошла соперника – 21 против 3 (в створ ворот – 8:1), равно как и по ожидаемым голам (xG) – 1,50 на 0,15.

И все же, "Дженоа" была близка к тому, чтобы выдержать давление хозяев поля. Однако в компенсированное время "Болонья" сумела спастись от поражения – на 90+5-й минуте Лоренцо Де Сильвестри нанес точный удар после передачи Алексиса Салемакерса.

Отметим, что Малиновский вышел в стартовом составе "Дженоа" и провел на поле весь поединок. В этом сезоне на счету Руслана 16 матчей в Серии А, в которых он забил два гола и сделал один ассит.

Обзор матча "Болонья" – "Дженоа"

После этого матча "Дженоа" с 21 баллом занимает 12-е место в Серии А – подопечные Альберто Джилардино не проиграли ни одного из четырех последних поединков в чемпионате Италии. "Болонья" (32 пункта) сенсационно идет на пятой позиции – "красно-синих" лишь одно очко отделяет от зоны Лиги чемпионов.

В следующем туре Малиновский и Ко 13 января примут "Торино", а "Болонья" днем позже на выезде сыграет против "Кальяри". Перед этим подопечные Тьяго Мотты 9 января встретятся с "Фиорентиной" в четвертьфинале Кубка Италии.

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