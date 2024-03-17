"Дженоа" с Малиновским на выезде отобрала очки у "Ювентуса" в матче Серии А (видео)

"Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского на выезде сыграла вничью с "Ювентусом" в матче 29 тура итальянской Серии А. Поединок в Турине завершился со счетом 0:0 .

Несмотря на существенное преимущество по количеству ударов: 16 против 5 (в створ ворот – 2:2), "Старая синьора" так и не смогла забить хотя бы раз. По ожидаемым голам (xG) туринцы незначительно превзошли "грифонов" – 0,89 на 0,21.

Доигрывал встречу туринский гранд в меньшинстве – в компенсированное время за фол и неспортивное поведение желтые карточки получил сербский нападающий "бьянконери" Душан Влахович.

Отметим, что Малиновский начал матч на скамейке для запасных и вышел на поле на 70-й минуте, заменив Альберта Гудмундссона. Для Руслана это был 25-й поединок в этом сезоне Серии А, на его счету три гола и один ассист.

Обзор матча "Ювентус" – "Дженоа"

После этого матча "Ювентус" (59 очков) остался на третьем месте в Серии А. Туринцы по дополнительным показателям уступают "Милану", который имеет поединок в запасе. "Дженоа" (34 балла) занимает 12-ю позицию.

В следующем туре чемпионата Италии, после международной паузы, "Старая синьора" 30 марта на выезде сыграет против "Лацио", а команда Малиновского в тот же день примет "Фрозиноне".

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