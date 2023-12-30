"Дженоа" с Малиновским неожиданно отобрала очки у лидера Серии А (видео)

Украинский полузащитник вышел на поле во втором тайме матча против "Интера".

"Дженоа" украинца Руслана Малиновского дома сыграла вничью с "Интером" в поединке 18-го тура итальянской Серии А. Встреча на стадионе "Луиджи Феррарис" в Генуе завершилась со счетом 1:1 .

Подопечные Симоне Индзаги вышли вперед в конце первого тайма – на 42-й минуте точный удар нанес Марко Арнаутович.

Еще до перерыва "грифоны" сумели отыграться – на 45+7-й минуте Раду Дрегушин ударом головой замкнул навес Альберта Гудмундссона.

Во втором тайме команды не забивали. За весь матч "Интер" превзошел "Дженоа" по ударам – 16 против 13 (в створ ворот – 6 против 4), а также по ожидаемым голам (xG) – 1,45 против 0,48. Однако вырвать победу "нерадзурри" не удалось.

Отметим, что Малиновский начал матч против "Интера" на скамейке для запасных и вышел на поле на 61-й минуте. Результативными действиями он не отличился.

Для Руслана этот поединок стал 15-м в этом сезоне Серии А – на счету украинского полузащитника два гола и один ассист.

Обзор матча "Дженоа" – "Интер"

После этого матча "Интер" (45 очков) остался на первом месте в Серии А с отрывом в 5 баллов от "Ювентуса", который в субботу, 30 декабря, будет принимать "Рому" в центральном поединке 18-го тура. "Дженоа" (20 пунктов) идет на 13-й позиции.

Для обоих клубов этот матч стал последним в 2023 году. В следующем туре "нерадзурри" 6 января примут "Верону", а Малиновский и Ко днем ранее на выезде сыграют против "Болоньи".

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