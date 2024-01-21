"Дженоа" с Малиновским обыграла худшую команду Серии А (видео)

Руслан Малиновский сыграл весь матч против "Салернитаны".
"Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского на выезде победила "Салернитану" в поединке 21 тура итальянской Серии А. Встреча на "Стадио Ареки" в городе Салерно завершилась со счетом 1:2.
Уже на 2-й минуте матча Агустин Мартегани вывел хозяев поля вперед.
Однако "грифоны" сумели очень быстро отыграться – на 13-й минуте точный удар нанес Матео Ретеги.
В начале второго тайма генуэзцы повели в счете – Альберт Гудмундссон реализовал пенальти на 57-й минуте. Именно этот гол стал решающим в этом поединке.
Малиновский вышел в стартовом составе "Дженоа" и провел на поле весь матч.
Победа позволила "грифонам" с 25 очками подняться на 11-е место в Серии А. "Салернитана" замыкает турнирную таблицу, имея в своем активе 12 баллов.
В следующем туре команда Малиновского 28 января примет "Лечче". Днем позже "Салернитана" дома встретится с "Ромой".
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