"Дженоа" с Малиновским потерпела поражение и вылетела из Кубка Италии (видео)

"Дженоа" украинца Руслана Малиновского проиграла "Лацио" в матче 1/8 финала Кубка Италии. Поединок на "Стадио Олимпико" в Риме завершился со счетом 1:0 .

Единственный гол в этом противостоянии команда Маурицио Сарри забила на 5-й минуте. После передачи Луки Пеллегрини точным ударом отличился Маттео Гендузи. До конца матча "грифонам" отыграться не удалось.

Малиновский начал поединок на скамейке для запасных и вышел на поле на 62-й минуте, но не смог помочь генуэзцам избежать поражения.

Обзор матча "Лацио" – "Дженоа"

Таким образом, "Лацио" стал первым четвертьфиналистом Кубка Италии. Остальные участники следующего раунда турнира определятся позже.

Следующий матч подопечные Альберто Джилардино проведут 10 декабря на выезде с "Монцой" в рамках 15-го тура Серии А. В настоящее время "Дженоа" с 15 очками занимает 14-е место в чемпионате Италии.

"Лацио" находится на девятой строчке в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 20 зачетных пунктов. В следующей игре "орлы" 9 декабря приедут в гости к "Вероне".

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