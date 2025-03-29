"Дженоа" с Малиновским проиграла "Ювентусу" в матче чемпионата Италии (видео)

"Ювентус" – "Дженоа" / © facebook.com/Juventus

Реклама

"Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского потерпела поражение от "Ювентуса" в выездном матче 30-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25. Встреча на "Ювентус Стэдиум" в Турине завершилась со счетом 1:0 .

Единственный и победный гол в этом поединке "бьянконери" забили на 25-й минуте - 19-летний турок Кенан Йылдыз точно пробил по воротам после передачи Душана Влаховича.

Малиновский начал матч со скамейки запасных и появился на замену на 71-й минуте. Результативными действиями 31-летний украинец не отличился, сразу после своего выхода на поле заработав желтую карточку.

Реклама

Для Малиновского это был только третий матч после тяжелой травмы, из-за которой он был вынужден пропустить полгода.

В предыдущем поединке генуэзцев против "Лечче" украинский хавбек сделал два ассиста, которые помогли его команде одержать победу со счетом 2:1.

Всего в этом сезоне Малиновский провел восемь матчей в чемпионате Италии, отличившись двумя голевыми передачами.

Отметим, что поединок против "Дженоа" стал дебютным для Игоря Тудора на посту главного тренера "Ювентуса". Хорватский специалист заменил у руля туринского клуба Тьяго Мотту.

Обзор матча "Ювентус" – "Дженоа"

Будет добавлен в скором времени.

После этого поражения "Дженоа" (35 очков) осталась на 12-м месте в турнирной таблице Серии А. "Ювентус" (55 баллов) занимает пятое место.

В следующем туре Серии А "грифоны" 4 апреля примут "Удинезе", а "Старая синьора" 6 апреля на выезде встретится с "Ромой" украинского форварда Артема Довбика.