"Дженоа" с Малиновским сенсационно поставила подножку "Ювентусу" в борьбе за чемпионство (видео)

"Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского на своем поле сыграла вничью с "Ювентусом" в стартовом матче 16-го тура итальянской Серии А. Поединок на стадионе "Луиджи Феррарис" завершился со счетом 1:1 .

В середине первого тайма "бьянконери" вышли вперед – Федерико Кьеза реализовал пенальти на 28-й минуте встречи.

На старте второго тайма "грифонам" удалось отыграться – Альберт Гудмундссон забил на 48-й минуте после передачи Кейлеба Экубана, который в перерыве появился на замену. Дальше до финального свистка счет уже не изменился.

Малиновский вышел в стартовом составе "Дженоа" и отыграл полный матч. Руслан дважды пробивал по воротам, отдал 86% точных передач и заработал желтую карточку на 90-й минуте.

Отметим, что в этом сезоне Малиновский провел 13 поединков за "грифонов" в Серии А, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

Обзор матча "Дженоа" – "Ювентус"

После этого матча "Дженоа" (16 очков) занимает 14-е место в турнирной таблице Серии А. "Ювентус" (37 баллов) остался на второй позиции, не воспользовавшись шансом лишить лидерства "Интер" (38 пунктов). В центральном поединке этого тура "нерадзурри" в воскресенье, 17 декабря, на выезде будут противостоять "Лацио".

В следующем туре итальянского чемпионата команда Малиновского 22 декабря на выезде сыграет с "Сассуоло". Днем позже "Старая синьора" приедет в гости к "Фрозиноне".

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