"Дженоа" с Малиновским сыграла вничью в 20-м туре чемпионата Италии

"Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского разошлась ничьей с "Торино" в матче 20-го тура итальянской Серии А. Встреча на стадионе "Луиджи Феррарис" в Генуе завершилась со счетом 0:0 .

Генуэзцы превзошли туринцев по количеству ударов – 11 против 6 (в створ ворот – 6:0), хотя и меньше владели мячом – 44% на 56%. По ожидаемым голам (xG) почти равенство – 0,60 у "Дженоа" против 0,48 у "Торино". Однако голов в этом противостоянии болельщики так и не увидели.

Малиновский вышел в стартовом составе "грифонов" и провел на поле полный поединок. На 77-й минуте Руслан получил желтую карточку за фол против соперника.

В этом сезоне в активе Малиновского 17 матчей за "Дженоа" в Серии А, в которых он забил два гола и сделал один ассист.

Обзор матча Дженоа – "Торино"

Будет добавлен в скором времени.

После этого матча "Дженоа" (22 очка) занимает 12-е место в турнирной таблице Серии А. "Торино" (28 пунктов) располагается на десятой позиции.

В следующем туре команда Малиновского 21 января в гостях встретится с "Салернитаной", а "быки" 26 января на выезде сыграют против "Кальяри".

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