Дженоа – Салернитана: где смотреть и ставки букмекеров на первый матч Шевченко в Кубке Италии

Прекрасная возможность для украинского тренера одержать первую победу во главе "грифонов".
Во вторник, 14 декабря, "Дженоа" украинца Андрея Шевченко проведет поединок 1/16 финала Кубка Италии против "Салернитаны".
Отметим, что это уже шестой матч экс-наставника сборной Украины во главе "грифонов". Статистика Шевченко в клубе не слишком утешительна — только одна ничья при четырех поражениях.
Для "Дженоа" это будет второй поединок в этом турнире в сезоне 2021/22. На стадии 1/32 финала генуэзцы одолели "Перуджу" (3:2). Что касается "Салернитаны", то они на этом этапе победили "Реджину" (2:0). Интересно, что обе команды пропускали стадию 1/64 финала.
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Где смотреть матч Дженоа — Салернитана
На территории Украины этот поединок Шевченко покажет Футбол 1, являющийся официальным транслятором матчей Кубка Италии. Начало – в 22:00 по киевскому времени.
Прогнозы букмекеров на матч Дженоа — Салернитана
Фаворитом этого противостояния является коллектив украинца. Так, на победу Дженоа принимается коэффициент 1,95. Ничья – 3,50. Победа гостей, в свою очередь, оценивается в 3,84.
- В этом сезоне команды уже встречались между собой, но это было в рамках Серии А. Тогда минимальную победу дома одержала "Салернитана" (1:0);
- В чемпионате "Дженоа" идет на 17-й строчке, а "Салернитана" замыкает турнирную таблицу, располагаясь на 20-й позиции.