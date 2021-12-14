Дженоа – Салернитана: где смотреть и ставки букмекеров на первый матч Шевченко в Кубке Италии

Дженоа – Салернитана: где смотреть и ставки букмекеров на первый матч Шевченко в Кубке Италии

Прекрасная возможность для украинского тренера одержать первую победу во главе "грифонов".

Во вторник, 14 декабря , "Дженоа" украинца Андрея Шевченко проведет поединок 1/16 финала Кубка Италии против "Салернитаны".

Отметим, что это уже шестой матч экс-наставника сборной Украины во главе "грифонов". Статистика Шевченко в клубе не слишком утешительна — только одна ничья при четырех поражениях.

Для "Дженоа" это будет второй поединок в этом турнире в сезоне 2021/22. На стадии 1/32 финала генуэзцы одолели "Перуджу" (3:2). Что касается "Салернитаны", то они на этом этапе победили "Реджину" (2:0). Интересно, что обе команды пропускали стадию 1/64 финала.

Смотрите также: "Дженоа" Шевченко потерпела поражение в принципиальном поединке Серии А

Где смотреть матч Дженоа — Салернитана

На территории Украины этот поединок Шевченко покажет Футбол 1, являющийся официальным транслятором матчей Кубка Италии. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

Прогнозы букмекеров на матч Дженоа — Салернитана

Фаворитом этого противостояния является коллектив украинца. Так, на победу Дженоа принимается коэффициент 1,95. Ничья – 3,50. Победа гостей, в свою очередь, оценивается в 3,84.