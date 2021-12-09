Дженоа – Сампдория: где смотреть и ставки букмекеров на первое дерби Шевченко в Серии А

Дженоа – Сампдория: где смотреть и ставки букмекеров на первое дерби Шевченко в Серии А

Украинский наставник будет пытаться одержать первую победу во главе "грифонов".

В пятницу, 10 декабря , Андрей Шевченко проведет уже пятый матч во главе итальянской "Дженоа". Дома коллектив украинского тренера в рамках матча-открытия 17-го тура Серии А проведет генуэзское дерби – против "Сампдории".

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Отметим, что это противостояние, которое называют "Фонарное дерби", насчитывает 99 игр. Пока преимущество на стороне "Сампдории" — 39 против 26. Учитывая неудачный старт Шевченко во главе "грифонов" с момента назначения, а это три поражения и одна ничья, победа над "Сампдорией" может перечеркнуть все результаты "Дженоа" под руководством украинца до этого со стороны болельщиков и даже руководства клуба, ведь три очка в подобных играх всегда отличались своей особенностью и ценились среди фанатов.

Где смотреть матч Дженоа — Сампдория

На территории Украины поединок Шевченко против туринского клуба покажет видеосервис MEGOGO, который является официальным транслятором матчей Серии А. Начало – в 21:45 по киевскому времени.

Прогнозы букмекеров на матч Дженоа — Сампдория

Как ни странно, но фаворитом являются номинальные гости. Так, на победу "Сампдории" принимается коэффициент 2,52. Ничья – 3,13. Победа "Дженоа", в свою очередь, оценивается в 3,34.

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