"Дженоа" Шевченко потерпела поражение в принципиальном поединке Серии А

Пока слишком неудачно складывается карьера украинского наставника во главе "грифонов".

"Дженоа", которую тренирует украинец Андрей Шевченко, потерпела очередную неудачу в рамках Чемпионата Италии.

Так, "грифоны" в матче-открытии 17-го тура Серии А проиграли дерби "Сампдории" со счетом 1:3. Номинальные гости (оба клуба делят стадион между собой, прим.) открыли счет уже на седьмой минуте – отметился Маноло Габбьядини.

Закрепили преимущество футболисты "блучеркьяти" на 50 минуте — Франческо Капуто точным ударом удвоил преимущество своей команды. На 69-й минуте игроки "Сампдории" довели дело до неприличного — после просмотра видеоповтора главный арбитр принял решение засчитать гол Габбьядини.

Единственным утешением для Шевченко стал первый забитый мяч "Дженоа" под его руководством, который на 78 минуте провел Маттиа Дестро. Впрочем, на большее хозяев не хватило.

Как следствие, "Дженоа" под руководством Шевченко снова не сумела зацепиться за победу. Уступив "Сампдории", коллектив украинца остался с десятью очками на предпоследней, 19-й, строчке в турнирной таблице. Что касается "Сампдории", то они набрали 18 баллов и поднялись на 14-ю позицию.