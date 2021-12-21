"Дженоа" Шевченко сенсационно отобрала очки у "Аталанты" Малиновского у Серии А

Второй балл для украинского тренера.
"Дженоа" в рамках 19-го тура Серии А сумела в родных стенах неожиданно сыграть вничью против "Аталанты" со счетом 0:0.
Отметим, что именно у команды украинца Руслана Малиновского было больше шансов для взятия ворот, однако общее преимущество по количеству ударов и тотальное доминирование по процентному отношению мяча не принесло "бергамаскам" три очка.
Что касается "Дженоа", то подопечные Андрея Шевченко упустили самую реальную возможность отличиться в сетке ворот соперника в начале второй половины встречи — форвард Маттиа Дестро с выгодной позиции пробил мимо.
Как следствие, "грифоны" под руководством украинца сумели завоевать второе очко в семи поединках в рамках внутреннего первенства.
- После этой ничьей "Дженоа" имеет в своем активе 11 пунктов и идет на 18 строчке;
- "Аталанта" Малиновского набрала 38 баллов и продолжила погоню за "Миланом", Наполи" и "Интером". На данный момент "бергамаски" четвертые;
- В следующем, 20 туре, "Дженоа" отправится в гости в "Сассуоло", а "Аталанта" примет "Торино". Эти матчи будут сыграны уже 6 января.
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