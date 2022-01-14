"Дженоа" Шевченко в 120-минутном противостоянии проиграла "Милану" и вылетела из Кубка Италии

Похоже, увольнение украинца неизбежно.

"Дженоа" Андрея Шевченко не сумела пробиться в четвертьфинал Кубка Италии. Коллектив украинского специалиста в рамках выездного противостояния 1/8 финала уступил "Милану" со счетом 1:3 .

Отметим, что счет в этой дуэли был открыт уже на 17 минуте , и как ни странно, но первыми забили "грифоны" — новичок генуэзцев Лео Эстигор на дальней штанге завершил подачу с углового на правом фланге от партнера по команде.

Associated Press

Зрители могли увидеть первое взятие ворот и раньше, однако на четвертой минуте матча футболист "россонери" Раде Крунич попал в перекладину. Как следствие. первые 45 минут остались за "Дженоа".

Во втором тайме "Милан" существенно прибавил, пытаясь каждую атаку завершать ударом. Подопечные Стефано Пиоли несколько раз опасно беспокоили голкипера гостей, однако отличиться удалось лишь на 74-й минуте — Оливье Жиру головой замкнул навес от одноклубника и восстановил, таким образом, паритет. После этого гола хозяева пытались вырвать победу в основное время, но все попытки оказались неудачными.

Associated Press

Судьбу противостояния должно было решить дополнительное время. И именно 15 минут первого экстра-тайма стали ключевыми в этом матче — форвард "россонери" Рафаэль Леау на 102 минуте , расшатав оппонента, забросил игровой снаряд от штанги за шиворот вратарю. Закрепил успех "Милана" юный полузащитник – Алекс Салемакерс. 22-летний бельгиец на 112 минуте точным ударом поставил точку в игре. Интересно, что Леау и Салемакерс появились в матче со скамейки для запасных.

Associated Press

Как следствие, "Милан" вышел в 1/4 финала, где встретится с победителем пары "Лацио" — "Удинезе". Что касается "Дженоа", то они, похоже, останутся без Шевченко, ведь теперь существует высокая вероятность того, что украинца уволят.