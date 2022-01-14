"Дженоа" Шевченко в 120-минутном противостоянии проиграла "Милану" и вылетела из Кубка Италии

Похоже, увольнение украинца неизбежно.
"Дженоа" Андрея Шевченко не сумела пробиться в четвертьфинал Кубка Италии. Коллектив украинского специалиста в рамках выездного противостояния 1/8 финала уступил "Милану" со счетом 1:3.
Отметим, что счет в этой дуэли был открыт уже на 17 минуте, и как ни странно, но первыми забили "грифоны" — новичок генуэзцев Лео Эстигор на дальней штанге завершил подачу с углового на правом фланге от партнера по команде.
Зрители могли увидеть первое взятие ворот и раньше, однако на четвертой минуте матча футболист "россонери" Раде Крунич попал в перекладину. Как следствие. первые 45 минут остались за "Дженоа".
Во втором тайме "Милан" существенно прибавил, пытаясь каждую атаку завершать ударом. Подопечные Стефано Пиоли несколько раз опасно беспокоили голкипера гостей, однако отличиться удалось лишь на 74-й минуте — Оливье Жиру головой замкнул навес от одноклубника и восстановил, таким образом, паритет. После этого гола хозяева пытались вырвать победу в основное время, но все попытки оказались неудачными.
Судьбу противостояния должно было решить дополнительное время. И именно 15 минут первого экстра-тайма стали ключевыми в этом матче — форвард "россонери" Рафаэль Леау на 102 минуте, расшатав оппонента, забросил игровой снаряд от штанги за шиворот вратарю. Закрепил успех "Милана" юный полузащитник – Алекс Салемакерс. 22-летний бельгиец на 112 минуте точным ударом поставил точку в игре. Интересно, что Леау и Салемакерс появились в матче со скамейки для запасных.
Как следствие, "Милан" вышел в 1/4 финала, где встретится с победителем пары "Лацио" — "Удинезе". Что касается "Дженоа", то они, похоже, останутся без Шевченко, ведь теперь существует высокая вероятность того, что украинца уволят.
- "Дженоа" имеет 12 очков и идет на предпоследней, 19 позиции, в турнирной таблице Серии А. От спасительной, 17-й строчки, которая дает право остаться в элите итальянского футбола, коллектив Шевченко отделяет пять баллов;
- "Грифоны" трижды сыграли вничью и потерпели шесть поражений под руководством Шевченко во внутреннем первенстве, забив всего три гола;
- Следующий матч генуэзцы проведут 17 января, когда в рамках Серии А встретятся в гостях с "Фиорентиной".