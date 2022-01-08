Дженоа - Специя: где смотреть и ставки букмекеров на матч Шевченко с командой Коваленко в Серии А

Дженоа - Специя: где смотреть и ставки букмекеров на матч Шевченко с командой Коваленко в Серии А

Очередная попытка украинца одержать первую победу в итальянском чемпионате.

В воскресенье, 9 января , "Дженоа" украинца Андрея Шевченко проведет домашний поединок 21-го тура Серии А против "Специи", за которую выступает арендованный у "Аталанты" украинский полузащитник Виктор Коваленко.

Пока у 45-летнего украинца не складываются дела на Апеннинском полуострове. "Дженоа" под руководством Шевченко провела в Серии А восемь игр - три ничьих и пять поражений.

Где смотреть матч Дженоа - Специя

На территории Украины поединок подопечных Шевченко против команды Коваленко в прямом эфире покажет видеосервис MEGOGO, являющийся официальным транслятором матчей Серии А. Начало - в 19:30 по киевскому времени.

Прогнозы букмекеров на матч Дженоа - Специя

Фаворитом этой игры являются хозяева. Коэффициент на победу "грифонов" составляет 2,17. Ничья - 3,30. В свою очередь, победа гостей оценивается в 3,70.

Сейчас в активе генуэзцев 12 очков и предпоследняя, 19-я позиция. "Специя" Коваленко, имея 16 баллов, занимает 17-е место.

В 22-м туре Серии А команда Шевченко 17 января сыграет с "Фиорентиной", а перед этим 13 января померяется силами с "Миланом" в 1/8 финала Кубка Италии.

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